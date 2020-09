Twitter, la Roma saluta Under: "In bocca al lupo per la nuova avventura" (VIDEO)

Il passaggio di Under la Leicester è ormai ufficiale. Il turco si trasferirà in Inghilterra per questa stagione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. La Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha voluto salutare il giocatore con un video accompagnato da un augurio: "In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League".

In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?#ASRoma pic.twitter.com/zQcjRwJqvm — AS Roma (@OfficialASRoma) September 20, 2020