Twitter, la Roma ricorda la prima partita in giallorosso di Falcao 40 anni fa: "Esordio Divino" (VIDEO)

La Roma attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha voluto ricordare con un video l'esordio nel massimo campionato italiano del 1980 di Paulo Roberto Falcao. Il brasiliano è sceso in campo per la prima volta con la maglia giallorossa a Como, in una partita vinta alla fine dagli uomini di Nils Liedholm per 1-0. Sarà l'inizio della favola del Divino con la maglia della Roma, dove vincerà due Coppa Italia (nelle stagioni 1980-1981 e 1983-1984) e il secondo storico scudetto del campionato 1982-1983.

?️ 40 anni fa, un esordio “Divino”… ?? Como-Roma: la prima partita ufficiale in giallorosso di Paulo Roberto Falcao ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/RN5q3BeIRc — AS Roma (@OfficialASRoma) September 14, 2020