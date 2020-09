Twitter, il Verona saluta Kumbulla: "Da promessa a campione, in bocca al lupo Max" (FOTO)

E' ufficiale il passaggio di Marash Kumbulla alla Roma e l'Hellas Verona su Twitter ha dedicato un dolce pensiero per il difensore albanese in vista della nuova avventura: "Da Pulcino a Mastino. Da bambino a uomo. Da promessa a campione. In bocca al lupo Max, qui sarai sempre uno di casa". Sabato, nella prima giornata di campionato, andrà in scena proprio Hellas Verona-Roma.

