Twitter, a 2 anni dalla scomparsa la Roma ricorda Giorgio Rossi (FOTO)

Due anni fa la Roma e tutti i tifosi giallorossi perdevano Giorgio Rossi, storico massaggiatore del club romanista che curò per 55 anni i muscoli e le articolazioni dei calciatori passati per Trigoria. Scomparso il 23 settembre del 2018, Rossi aveva lavorato per la Roma fino al 2012. Su Twitter, è arrivato il ricordo della società giallorossa con un post.

55 anni al servizio dell'#ASRoma ?? Due anni fa ci lasciava il grande Giorgio Rossi ?❤️ pic.twitter.com/nW4y7Xvdid — AS Roma (@OfficialASRoma) September 23, 2020