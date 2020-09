Totti: l'ex capitano compie 44 anni. Arrivano gli auguri della Nazionale (VIDEO)

Tanti auguri a Francesco Totti, che oggi festeggia 44 anni. Da sempre il 27 settembre è un giorno speciale non solo per i romanisti, ma per il mondo del calcio in generale. Come sempre infatti sui socia - e non solo - l'ex capitano giallorosso viene sommerso da messaggi d'affetto. Sui social tra i primi profili che hanno deciso di rendere omaggio a Francesco c'è anche quello della Nazionale italia che ha ricordato le 58 presenze e le 9 reti segnate in Azzurro.