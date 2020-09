Totti, gran colpo per la sua CT10: preso Kalimuendo del PSG (FOTO)

Gran colpo per Francesco Totti, che con la su agenzia, la CT10 Managment, si assicura Arnauld Kalimuendo. L’attaccante classe 2002, già nel giro delle nazionali francesi Under 19 e 20, ha debuttato in Ligue 1 ieri, nella partita tra il PSG e il Lens. Oggi è arrivato l'annuncio, con la foto fra i due pubblicata sull’account Instagram della “CT 10.