Social, Pellegrini nella formazione del centenario del Sassuolo: "Un onore, siete sempre nel mio cuore" (FOTO)

Il Sassuolo ha lanciato sui social un sondaggio per completare la formazione del centenario neroverde e tra i giocatori scelti dai tifosi c'è anche Lorenzo Pellegrini, che ha militato nel Sassuolo prima di far ritorno alla Roma nel 2017. Il centrocampista giallorosso ha poi ringraziato tramite una storia su Instagram: "E' un onore per me, grazie a tutti. Siete sempre nel mio cuore".

Sfida sul filo del rasoio fra #Locatelli e #Pellegrini! Conquista l'ultimo posto a centrocampo nella Formazione del Centenario neroverde....

??? LORENZO PELLEGRINI ? I voti su Facebook e Instagram hanno ribaltato il risultato di Twitter ?#Sasol100 ?? #ForzaSasol pic.twitter.com/5z1k2cdEzB — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) September 4, 2020