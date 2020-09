Social Network, Spinazzola: "Ottima prova contro una grande squadra. Potevamo raccogliere di più" - Pedro: "Felice per l'esordio all'Olimpico" - Pellegrini: "Partita da squadra vera" (FOTO)

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ha commentato la gara pareggiata per 2-2 ieri sera all'Olimpico contro la Juventus di Pirlo. Questo il commento del giocatore: "Un’ottima prova contro una grande squadra. Potevamo raccogliere di più, ma l'atteggiamento messo in campo deve darci la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta".

Anche Pedro, alla sua seconda gara ufficiale con la maglia della Roma, ha commentato il pareggio con i bianconeri: "Felice dell’esordio all’Olimpico. Abbiamo lottato per la vittoria, ma ci portiamo a casa un punto contro un grande avversario. Bel lavoro di tutta squadra! DAJE ROMA!!"

Arriva anche il commento di Lorenzo Pellegrini: "Giocato una partita da squadra vera, preoccupiamoci solo di giocare sempre così e sarà un grande anno!!!".