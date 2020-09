Instagram, Zaniolo: "Work!" (FOTO)

Mentre la squadra torna ad allenarsi in vista della partita di domenica, Nicolò Zaniolo, da poco rientrato a Roma dopo l'intervento a cui è stato sottoposto in Svizzera a causa della lesione al legamento crociato subita durante la gara Olanda-Italia, ha postato una foto sul suo profilo Instagram con scritto "Work!". Il 22 giallorosso infatti sta iniziando il percorso di riabilitazione che lo riporterà in campo il prossimo anno.