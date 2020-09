Instagram, Zaniolo pensa al ritorno in campo: "Il tempo vola!" (FOTO)

L'operazione a cui Nicolò Zaniolo si è sottoposto nella giornata di ieri per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è andata a buon fine, e per questo motivo il giovane talento della Roma adesso può iniziare a pensare alla riabilitazione, che lo porterà a recuperare per tornare in campo. Zaniolo sembra essersi ripreso dall'operazione e scalpita per la riabilitazione. Per questo motivo ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui si può vedere una sua foto in campo a Trigoria con la scritta "Il tempo vola!"