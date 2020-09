Dopo l'ottima prestazione di ieri contro la Sambenedettese, Gonzalo Villar ha pubblicato le sue sensazioni su Instagram: "Contento del lavoro della squadra in questo primo test di preparazione. Non vedevo l’ora di tornare a vestire la maglia dellaRoma. Non mancherà il lavoro, lo sforzo e l’entusiasmo. Daje".

Tra i commenti c'è anche il messaggio di Justin Kluivert: "Top bro".