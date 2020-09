Instagram, Villar scalpita in vista dell'inizio della Serie A: "Prove finite". Calafiori: "Ci siamo..." (FOTO)

Dopo l'ultimo test amichevole disputato ieri contro il Cagliari, ora la Roma è attesa dall'Hellas Verona nella prima giornata di campionato in programma il 19 settembre. E Gonzalo Villar non vede l'ora di tornare in campo per la Serie A: "Se acabaron las pruebas. Serie A is back" ("Prove finite, la Serie A è tornata"), il messaggio del centrocampista spagnolo, accompagnato da uno scatto del match di ieri, affidato ad Instagram. A Villar si aggiunge anche Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002: "Ci siamo..."

Visualizza questo post su Instagram Ci siamo...??❤️ @officialasroma Un post condiviso da Riccardo Calafiori (@richycala) in data: 13 Set 2020 alle ore 8:33 PDT