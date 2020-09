Instagram, Veretout: "Grande Roma". Kumbulla: "Felice per l'esordio"

Grande prestazione della Roma contro la Juventus. I giallorossi, due volte in vantaggio, non riescono comunque a portare a casa i 3 punti. Decisivo Veretout con una doppietta, che poi su Instagram ha fatto i complimenti alla squadra: "Una grande Roma, per una grande partita. Continuiamo così"

Esordio, invece, per Kumbulla, che si è detto soddisfatto della prima in giallorosso: "Felice per l’esordio e orgoglioso per la prestazione della squadra. Meritavamo i 3 punti." Così come il compagno di reparto Ibanez: "Bella prestazione oggi, un peccato non vincere, però continuiamo così, con la testa alta sempre!!"