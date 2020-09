Instagram, Under ultima serata a Roma in compagnia di Djokovic (FOTO)

Cengiz Under si prepara a salutare Roma per trasferirsi in Inghilterra, precisamente al Leicester che nella giornata di domani ha organizzato le visite mediche per il turco prima della firma sul contratto, che permetterà alla Roma di incassare una cifra vicina ai 27 milioni. Il turco intanto si gode la sua ultima notte, probabilmente, nella Capitale insieme al campione di tennis Novak Đoković, che sta disputando gli Internazionali d'Italia.

Visualizza questo post su Instagram ⚽️ X ? Un post condiviso da Cengiz Ünder (@cengizunder) in data: 17 Set 2020 alle ore 12:15 PDT