Instagram, Under saluta Kolarov: "Grazie per ciò che mi hai insegnato dentro e fuori dal campo" (FOTO)

Dopo tre anni di militanza in giallorosso se ne va Aleksandar Kolarov, a detta di molti uno tra i senatori dello spogliatoio della Roma. Ci tiene a salutarlo Cengiz Under, che posta sul proprio profilo Instagram uno scatto che li ritrae insieme, abbracciati. "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, dentro e fuori di campo. Grazie Baba!", questo il messaggio dell'attaccante esterno di nazionalità turca.