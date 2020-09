Instagram: Rabiot su Roma-Juve: "Sfortunato per il rosso" (FOTO)

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, tramite il suo profilo Instagram ha commentato la gara pareggiata ieri sera per 2-2 dai bianconeri contro la Roma all'Olimpico. Il francese ha commentato anche l'espulsione di cui si è reso protagonista definendola 'sfortuna'. Questo il post: "Una partita tirata contro un buon avversario ma la squadra ha combattuto bene! Sono stato sfortunato per il cartellino rosso. Sono già in attesa della prossima partita! La strada è ancora lunga".