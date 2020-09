Instagram, Peres esulta: "Finalmente negativo al Covid. Non vedo l'ora di ripartire con la Roma" (FOTO)

Dopo esser risultato positivo, Bruno Peres può esultare per esser risultato finalmente negativo al tampone e potersi unire al resto della squadra. Questo il messaggio su Instagram del brasiliano: "Ciao a tutti, vi ringrazio per i messaggi di sostegno che mi avete mandato in questo periodo, finalmente sono negativo al Covid e posso tornare ad allenarmi con i miei compagni. Non vedo l’ora di ripartire! Forza Roma".