Instagram, Calafiori: “Grande prestazione da parte di tutti”. Pellegrini ricorda Willy Monteiro: "Non ci sono parole per descrivere la tragedia" (FOTO)

Bella iniziativa quella della Roma prima del match contro il Frosinone. Il club giallorosso, infatti, ha invitato allo Stirpe la famiglia di Willy Monteiro, il giovane ucciso durante una rissa a Colleferro. Il club giallorosso ha donato alla sorella una maglia con la firma di tutti i giocatori, e Lorenzo Pellegrini ha scritto su Instagram: "Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Riflettiamo. Ciao Willy, riposa in pace"