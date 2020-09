Instagram, Pedro: "Felice di aver esordito con questa maglia, peccato non aver vinto"

Esordio in maglia giallorossa, nella sfida di ieri contro l'Hellas Verona, per Pedro. Lo spagnolo, dopo l'operazione alla spalla, un po' a sorpresa è stato schierato dal primo minuto da Fonseca, dimostrandosi già in buona condizione. E lo spagnolo su Instagram ha raccontato le sue prime emozioni: "Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra. Un peccato non aver vinto, ora pensiamo alla prossima. DAJE ROMA"