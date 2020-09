Dopo il secondo intervento al crociato, eseguito domenica ad Innsbruck, Nicolò Zaniolo è pronto ad affrontare il lungo iter riabilitativo. E il classe '99, come dimostrano alcuni post su Instagram, sembra già carico per affrontare di nuovo questa dura sfida: "La vita è per il 10% ciò che ti accade e il 90% come reagisci"