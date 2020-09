Instagram, Kumbulla: "Settimana che inizia. Daje Roma" (FOTO)

La Roma è tornata in campo a Trigoria per preparare la partita di domenica sera contro la Juventus, in quello che sarà l'esordio stagionale all'Olimpico davanti a mille tifosi. Marash Kumbulla, nuovo acquisto della formazione giallorossa, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram dell'allenamento di oggi in cui ha scritto "Settimana che inizia" seguito dall'ashtag Daje Roma. Il difensore si prepara a quello che potrebbe essere il suo esordio con la maglia giallorossa.