Instagram, Fonseca: "Inizia la nuova stagione e noi stiamo lavorando duro per rendervi orgogliosi. Forza Roma!" (VIDEO)

La Roma si prepara a scendere in campo sabato per la prima giornata del campionato 2020/2021. I giallorossi affronteranno sabato alle 20:45 l'Hellas Verona in trasferta. La squadra si sta preparando al meglio a Trigoria agli ordini del tecnico Fonseca. Proprio il mister ha voluto caricare i giocatori con un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, in cui è anche possibile leggere: "Inizia la nuova stagione e noi stiamo lavorando duro per rendervi orgogliosi. Forza Roma!".