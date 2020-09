Instagram, Cetin ringrazia il Verona: "Voglio conquistare sul campo la stima della piazza e dei tifosi" (FOTO)

Kumbulla alla Roma, Cetin, Cancellieri e Diaby al Verona: l'affare tra i due club prevede il prestito biennale con obbligo di riscatto. E su Instagram il difensore turco ha così ringraziato la società gialloblù: "Passano i giorni, siamo arrivati alla vigilia della prima giornata di campionato e mi sento sempre più gialloblu. Ringrazio l’Hellas Verona per la fiducia che fino dall’inizio e ancora di più negli ultimi giorni ha dimostrato nei miei confronti. Una stima e considerazione che per me è motivo di orgoglio e di grande stimolo. Voglio dimostrare di essere all’altezza di questa grande opportunità che mi è stata data e voglio conquistarmi sul campo la stima di questa piazza e dei suoi ‘tifosi’. Dai Verona!". Domani andrà in scena Hellas Verona-Roma, primo turno di campionato.