Instagram, Carles Perez suona la carica in vista del Verona: "Mancano solo due giorni" (FOTO)

La Roma si prepara a scendere in campo per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, dove i giallorossi sabato alle 20:45 se la vedranno contro l'Hellas Verona in casa dei gialloblù. In vista della partita sembra essere molto carico Carles Perez, esterno della formazione di Fonseca, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto con la scritta "Mancano solo due giorni".