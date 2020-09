Instagram, Bouah torna in campo dopo il lungo infortunio: "I'm back" (FOTO)

La Roma agli ordini di mister Fonseca oggi è scesa in campo per giocare la prima amichevole stagionale contro la Sambenedettese. I giallorossi si sono imposti con il risultato finale di 4-2, ma questa è stata una giornata speciale soprattutto per uno dei ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi, Devid Eugene Bouah, tornato in campo dopo il grave infortunio al legamento crociato che lo aveva costretto a saltare tutte le partite dello scorso anno. Il giovane ha voluto esultare postando una sua fotografia di oggi in campo a Trigoria postata sul proprio profilo Instagram con la scritta "I'm back".

IM BACK