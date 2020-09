Amantino Mancini riparte dal Brasile: è il nuovo tecnico del Villa Nova (FOTO)

Amantino Mancini riparte dal Brasile. L'ex tecnico giallorosso, infatti, come annunciato da lui stesso su Instagram è il nuovo tecnico del Villa Nova: "Oggi inizio la mia carriera da allenatore in Brasile !!! Dopo anni di rstudio, ho conseguito diversi corsi CBF B, UEFA B, A e PRO. Sono molto preparato per questa sfida a cui credo molto. Grazie a Dio e al Villanova"