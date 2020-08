Twitter, Villar carica l'Elche in vista della finale playoff: "Siete a 90 minuti dalla gloria" (FOTO)

Gonzalo Villar è pronto a dare tutto per la Roma in vista della prossima stagione, ma nel suo cuore ci sarà sempre un posto per l'Elche, la squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Oggi gli spagnoli sono impegnati nella finale playoff di Segunda Division contro il Girona, con l'Elche che potrebbe conquistare una storica promozione il Liga. Il centrocampista giallorosso, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto caricare i suoi ex compagni con cui aveva iniziato l'attuale stagione (prima di trasferirsi nella Capitale). Questo il post pubblicato da Villar: "L’11 luglio 2019 abbiamo iniziato la pre stagione con entusiasmo e oggi, dopo più di un anno, questa famiglia è a 90 minuti dalla gloria. Mi fido al 150%. Andiamo!".

El 11 julio de 2019 empezamos la pretemporada con ilusión, y hoy más de un año después esta familia está a 90 minutos de la gloria... yo confío al 150%. Vamos!!!!! ? @elchecf pic.twitter.com/hP9i0VnrVW — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) August 23, 2020