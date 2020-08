Il 17 agosto è una data significativa per la Roma, non solo per l'imminente cessione della società a Dan Friedkin. 12 anni fa ci lasciava Franco Sensi, indimenticato presidente del terzo scudetto giallorosso. La Roma ha ricordato la ricorrenza sul proprio profilo di Twitter.





