Twitter, il saluto di Cetin: "E' un arrivederci. Tornerò più preparato" (FOTO)

Mert Cetin lascia la Roma per trasferirsi in prestito al Verona. L'annuncio dell'operazione, ormai di dominio pubblico da tempo, è arrivato ufficialmente nel pomeriggio. Ma il difensore turco, nonostante abbia trascorso appena una stagione nella capitale, ci ha tenuto a salutare il pubblico giallorosso con un messaggio diffuso tramite i social, nel quale però, oltre ad una traduzione non proprio impeccabile, ha commesso una gaffe parlando di "AC Roma" (nel testo che riportiamo di seguito è stato corretto, ndr)...

Queste le sue parole: "Con questo messaggio vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso, nonostante le tante difficoltà. Questo non è un addio ma è un primo passo verso l’arrivederci. Vorrei ringraziare il team dell’AS Roma e tutti i meravigliosi tifosi che conoscono la mia storia e mi hanno sempre sostenuto. Durante questo periodo che mi vedrà lontano dalla squadra, potrete stare sicuri che avrò una stagione di successo e così potrò tornare da voi più preparato, più forte, ambizioso e con la voglia di vincere. A coloro che mi sono stati vicini come i dirigenti e lo staff tecnico dell’AS Roma, ai miei cari compagni di squadra e ai sostenitori della grande Roma tutto il mio affetto".