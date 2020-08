Roma: preso un altro baby. Ecco il classe 2003 Ngingi (FOTO)

La Roma continua ad investire sui talenti del futuro. Il club giallorosso ha infatti ingaggiato Patrick Ngingi, esterno classe 2003 proveniente dal Cornellà. Il giocatore ha ufficializzato l'accordo tramite un post su Instagram in cui ha ringraziato la società giallorossa: "Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e grazie alla Roma per aver riposto questa fiducia in me, sono molto emozionato e felice di questa nuova sfida". Ngingi si unirà all'Under 18.