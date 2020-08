Instagram, Zaniolo e Fedez insieme a Porto Cervo (FOTO)

Ieri, il talento della Roma Nicolò Zaniolo e il cantante Fedez hanno trascorso una serata insieme a Porto Cervo, come documentato su Instagram. Il romanista, infatti, sta trascorrendo le vacanze in Sardegna prima di far rientro nella capitale in vista della nuova stagione al via dal 27 agosto.

Zaniolo e Fedez hanno infatti iniziato una collaborazione, da qualche mese, nel campo della comunicazione col '99 giallorosso seguito dalla Doom Entertainment. Con i due a cena anche la fidanzata di Zaniolo, Sara, Chiara Ferragni e alcuni amici.