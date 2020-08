Instagram, Villar scalpita e vola a Roma: "Ritorno al lavoro!" (FOTO)

Fissato per domani il raduno a Trigoria per i giocatori della Roma, e Gonzalo Villar è impaziente di cominciare a preparare la prossima stagione. Il centrocampista spagnolo ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che testimonia il suo imminente ritorno nella Capitale. Il commento del classe '98: "Grazie a tutti per aver reso così belli i miei giorni di vacanza, ci vediamo presto. Ritorno al lavoro! Nuova stagione"