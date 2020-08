Instagram: Kluivert si allena in palestra in attesa della ripresa degli allenamenti (VIDEO)

La Roma si ritroverà a Trigoria il 27 agosto in vista della ripresa degli allenamenti in programma il 28. In attesa di ricominciare a lavorare agli ordini di Fonseca e del suo staff, Justin Kluivert si porta avanti con la preparazione come dimostra un video pubblicato dall'olandese su Instagram: l'esterno d'attacco ha condiviso una serie di storie in cui è impegnato a lavorare in palestra insieme al suo personal trainer.

