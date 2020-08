Instagram, Javi Lopez lascia l'Espanyol e Pau Lopez lo celebra: "Un esempio" (FOTO)

Javi Lopez saluta l'Espanyol: il capitano e il club catalano hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto, come annunciato anche in un comunicato ufficiale. E il portiere della Roma Pau Lopez, cresciuto nel settore giovanile dell'Espanyol, ha dedicato un messaggio a Javi Lopez su Instagram: "Sei un esempio di generosità, umiltà e leadership...Un esempio di capitano. Buona fortuna a te e alla tua famiglia in questa nuova tappa della tua carriera amico mio".