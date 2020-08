Instagram, Ibanez già al lavoro: allenamento al parco con il papà per il difensore (VIDEO)

A pochi giorni dal raduno, Roger Ibanez non vuole perdere e tempo e già si allena per farsi trovare pronto da Paulo Fonseca al rientro. Il difensore della Roma, infatti, si è allenato con il papà nel parco di Casal Palocco, come dimostra la storia postata sul suo profilo Instagram. Sarà un anno importante per l'ex Atalanta, chiamato alla conferma dopo un'ottima seconda parte di stagione