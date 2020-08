Al centro delle indiscrezioni di mercato giallorosso, Edin Dzeko sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno a Trigoria in programma il 27 agosto in vista della prossima stagione. L'attaccante bosniaco della Roma, come documentato dalla moglie Amra su Instagram, si trova a Capri con la famiglia.

