FOTO - Santon sposa Chloe e festeggia le nozze con Florenzi, Pellegrini e gli altri compagni giallorossi

Dopo il rinvio a causa del Coronavirus, oggi finalmente Davide Santon ha detto sí. Il terzino della Roma ha infatti sposato la sua compagna Chloe Sanderson per poi festeggiare le nozze a Villa Miani in compagnia anche dei compagni di squadra giallorossi, come testimonia una foto che ritrae Pellegrini, Florenzi e Juan Jesus in compagnia di Enrico Santon, fratello di Davide.