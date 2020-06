Twitter, Villar scherza sulla bocciatura ad un esame: "Posso chiedere il VAR?" (FOTO)

Dimostra di essere capace di prenderla con filosofia, Gonzalo Villar. Il giovane centrocampista in forza alla Roma ha postato su Twitter un'immagine che testimonia l'esito negativo del suo esame di Macroeconomia, ma senza perdere la voglia di scherzarci su. Questo il commento dello spagnolo: "Qualcuno sa se si può chiedere il VAR per questa partita di Macroeconomia?! Invio della mia maglia al professore in 3,2..."

Alguien sabe si se puede pedir el Var en este partido de Macroeconomía 2?! ?? Enviando una camiseta mía al profesor en 3,2...? pic.twitter.com/8cDeWKBSgK — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) June 2, 2020