Twitter, la Roma ricorda la vittoria della quarta Coppa Italia: decisivo il rigore di Falcao (VIDEO)

Ancora una volta il 17 giugno: una data impressa nella memoria dei tifosi giallorossi non solo per la vittoria del terzo ed ultimo scudetto giallorosso, ma anche per quella dell'edizione '80/'81 della Coppa Italia. Il club ricorda l'anniversario con un tweet sul proprio profilo: "Sempre di 17 giugno, 20 anni prima del terzo Scudetto, vincevamo la nostra quarta Coppa Italia. Il rigore decisivo di Falcao al Comunale dopo il doppio 1-1 in finale contro Torino".

