Compie 54 anni oggi Abel Balbo. E, tramite un video su Twitter in cui sono raccolte gesta e gol dell'argentino, la Roma ha dedicato un pensiero all'ex attaccante, arrivato in giallorosso nel 1993 e che ha siglato 87 gol in 182 presenze con la maglia della Roma. "Buon compleanno Abel Balbo!", il messaggio del club giallorosso.

? Buon compleanno Abel Balbo! ? pic.twitter.com/e2uwIZbJOG — AS Roma (@OfficialASRoma) June 1, 2020