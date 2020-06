Muslera: gravissimo infortunio per il portiere. Under: "Torna presto" (VIDEO)

Durante la gara tra Galatasaray e Rizespor, il portiere ex Lazio Muslera ha subìto un gravissimo infortunio che ha richiesto addirittura l'ingresso dell'ambulanza in campo per una probabile frattura della gamba. Tra i tanti messaggi arrivati in sostegno dell'estremo difensore uruguaiano, anche quello del giallorosso Under che sui propri social ha scritto: "Torna presto".

Sotto le immagini che riprendono il momento dell'infortunio in un'uscita bassa di Muslera sull'attaccante avversario e l'immediata presa di coscienza di compagni e staff sanitario sulla gravità del colpo subìto.