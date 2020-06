MIRANTE: «Le iniziative di Roma Cares ti aprono il cuore, viene voglia di farne sempre di più» (VIDEO)

La Roma continua a invitare i propri tifosi a donare il 5x1000 alla fondazione Roma Cares, da sempre impegnata in iniziative di beneficenza, come è accaduto in questi tre mesi di lockdown, offrendo il proprio sostegno a chi ne avesse maggiormente bisogno. Anche il portiere della Roma Antonio Mirante, tramite un video pubblicato sul profilo Twitter del club, ha invitato i tifosi giallorossi a supportare i progetti di Roma Cares, ricordando la giornata trascorsa a gennaio scorso nel reparto di riabilitazione pediatrica IRCCS San Raffaele. "Questa è stata una giornata particolare - ricorda l'estremo difensore romanista - E nonostante l'ambiente e il luogo, stata una giornata di gioia, un pomeriggio di festa. Ed è quello che volevamo regalare a questi bambini e a questi ragazzi. Non è facile entrare in un reparto, soprattutto quello dei bambini, però la Roma ha sempre dimostrato attraverso Roma Cares, in tutte le iniziative che fa, di tenere tanto a questa cosa e noi l'abbiamo sposata fin dall'inizio. Ti rendi conto, senza fare niente, di vedere le lacrime per una visita che può sembrare banale. Quel ragazzo me lo ricordo bene, è un tifosissimo nostro. Lo abbiamo anche invitato a Trigoria e speriamo di rivederlo qua come tutti quanti gli altri. Per loro basta un ciao, e anche con quelli più piccoli che non sanno neanche chi sei, ti si apre il cuore. Ti fa venire voglia di farne sempre di più di queste cose. È un'occasione per noi, non solo per fare del bene, ma anche per capire tante cose che magari, a volte, ci sfuggono. È una cosa semplice, però è importante. Per chi la dà e per chi la riceve".

"Ti si apre il cuore, viene voglia di farne sempre di più di queste iniziative" ?️ @MIRANTE83

