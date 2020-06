Instagram, Villar celebra la festa di Murcia: "Le mie radici. Dove sono cresciuto e dove tornerò sempre" (FOTO)

Non solo la preparazione per il ritorno in campo, fissato per il prossimo 24 giugno alle 21.45 contro la Sampdoria. Gonzalo Villar ha voluto esprimere il forte legame con la sua terra d'origine, celebrando sul proprio profilo Twitter la festa della regione autonoma di Murcia, che ricorre proprio il 9 giugno. Queste le parole del centrocampista spagnolo: "Le mie radici. Dove sono cresciuto e dove sempre tornerò. Oggi da Roma farò un grande sorriso raccontando a tutti che è la nostra festa. Murcia e la sua provincia è un posto accogliente dove stare in compagnia di gente".

