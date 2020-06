Instagram, Totti presenta il team della sua società: c’è anche Candela come Ambassador (VIDEO)

Francesco Totti, storico numero dieci della Roma, è pronto a iniziare la sua nuova vita da procuratore e da talent scout. Su Instagram è apparso un video ufficiale in cui il capitano ha presentato la sua nuova società e il suo nuovo organico, in cui come "Ambassador" figura il nome di Vincent Candela. Oltre al video apparso sul profilo ufficiale di Instagram della società CT10 Management è presente anche un messaggio, che recita: "Inizia una nuova avventura. Siamo orgogliosi di presentare la CT10 Management e IT Scouting, due società di consulenza sportiva per club e calciatori. Questa è la mia storia, può essere anche la tua.".