Instagram, Totti a Nainggolan: "Vuoi tornare a Roma?". La risposta del belga: "Mi vieni a prendere tu?"

Serata social per Francesco Totti e Radja Nainggolan. I due ex giocatori della Roma sono stati protagonisti di una diretta Instagram, in cui lo storico numero dieci giallorosso stava parlando con le proprie figlie ed è stato interrotto dal belga in chat. I due si sono salutati e Totti ha chiesto: "Vuoi tornare a Roma?". Nainggolan ha subito risposto: "Mi vieni a prendere tu?". Il capitano ha così ribattuto con: “Eh, io non ci sto più”. E il belga ha chiuso con: "Da te farei pure il giardiniere".