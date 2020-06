Instagram, Spinazzola: "Ci manca molto lo spogliatoio"

In una delle iniziative social della Roma, Leonardo Spinazzola ha preso possesso dell'account Instagram del club raccontando le abitudini dei giallorossi, rivoluzionate dopo l'introduzione del protocollo. Nelle stories, si vede Spinazzola raccontare le nuove abitudini all'interno di Trigoria: "Ciao ragazzi. Oggi il gestore dell’account Instagram della Roma sarò io. Inizia la giornata. Pronto per una nuova giornata di lavoro in vista di Roma-Samp, manca ormai una settimana. In questo periodo per motivi di sicurezza ci cambiamo nelle nostre stanze personali. Ci manca molto lo spogliatoio, ma rispettiamo i protocolli di sicurezza".