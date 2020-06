Instagram, siparietto Jesus-Nainggolan. Il difensore: "Ti aspettiamo, manca un capo branco..." (FOTO)

In occasione del compleanno di Juan Jesus, nella giornata di ieri, sono stati tantissimi i messaggi di auguri che il difensore brasiliano ha ricevuto da tifosi, compagni e colleghi. Su tutti spicca quello di Radja Nainggolan, che lo prende in giro per il soprannome di 'JJLupo', che il difensore giallorosso si è attribuito, pare, da solo: "Jjlupo? Hahahahahahaha ma che t inventi i sopranomi da solo... jj va bene non devi esagerare....".

Non si fa attendere la risposta di Jesus, che commenta: "Ti aspettiamo nel branco, manca un capo branco del casino hahaha! Tu sei il LUPO NINJA"