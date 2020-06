Instagram, Pellegrini in relax al mare con la famiglia. La moglie Veronica: "Noi" (FOTO)

Ieri allenamento intenso di più di due ore a Trigoria, oggi la squadra invece si gode la giornata libera concessa dal tecnico Paulo Fonseca, anche perché domani si torna a lavorare per proseguire la preparazione in vista della prima partita post-Covid contro la Sampdoria, in programma il 24 giugno, alle ore 21.45 allo stadio Olimpico. Giornata di relax, quindi, anche per Lorenzo Pellegrini che ne ha approfittato per godersi il sole e il mare del Circeo insieme alla moglie Veronica Martinelli e alla piccola Camilla che il prossimo agosto compirà un anno. "Noi" è la didascalia comparsa sotto la foto di famiglia pubblicata da lady Pellegrini sul proprio profilo Instagram.