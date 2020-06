Instagram, il messaggio di Kluivert contro il razzismo: "Non ignoriamo quello che sta succedendo" (FOTO)

Justin Kluivert, giocatore della Roma, ha postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram una foto con un messaggio, per lanciare il proprio appello contro il razzismo, che in questi giorni è diventato argomento centrale del dibattito pubblico. Queste le sue parole: "Teniamo gli occhi aperti, non ignoriamo quello che sta succedendo e facciamo tornare grande questo mondo. Insieme".