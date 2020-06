Instagram, Fonseca festeggia il primo anno nella Roma: "La vostra passione il più bel regalo, ora combattiamo insieme" (VIDEO)

È passato già un anno da quando Paulo Fonseca ha deciso di lasciare lo Shakhtar Donetsk, per trasferirsi nella Roma e iniziare una nuova avventura. La prima stagione in giallorosso per il tecnico portoghese è stata un po' anomala, con lo stop delle attività sportive per l'emergenza coronavirus. Ma presto si tornerà finalmente in campo e la Roma riprenderà la corsa per la Champions League, obiettivo a cui Fonseca crede ancora molto. Poi ad agosto l'Europa League dove i capitolini affronteranno il Siviglia per gli ottavi di finale (probabilmente in gara secca), inseguendo il sogno di alzare il trofeo. Un anno dove Fonseca ha vissuto tante emozioni (e che spera ne vivrà ancora nel rush finale di questa stagione) che ha riassunto in alcune immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram accompagnate dal messaggio: "Primo anno insieme. La vostra passione è stato il regalo più bello che Roma mi ha regalato. Ora restiamo uniti per questo intenso periodo che abbiamo davanti e combattiamo tutti insieme. Forza Roma!"